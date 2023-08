« On va s’enjailler », le rappeur La Fouine confirme sa présence au Bénin (vidéo)

Cotonou s’apprête à accueillir l’une des plus grandes figures du rap français : La Fouine. Le rappeur, connu pour ses titres à succès tels que « D’où l’on vient » et « Paname Boss », foulera le sol béninois le 2 septembre 2023 lors d’un événement inoubliable : le Celtiis Summer Show.

Originaire de Trappes dans les Yvelines, La Fouine, de son vrai nom Laouni Mouhid, est un artiste polyvalent qui a su conquérir le cœur du public grâce à son talent, son flow unique et ses paroles authentiques. Avec une carrière musicale riche et des collaborations avec de nombreux artistes renommés, La Fouine est devenu une véritable icône de la scène rap française.

Le Celtiis Summer Show sera l’occasion pour les fans béninois, ainsi que pour les amateurs de musique en général, de vivre un moment exceptionnel. Cet événement promet d’être mémorable, avec La Fouine interprétant tous ses plus grands classiques et mettant le feu sur scène. Les fans pourront se délecter de ses titres emblématiques et vibrer au rythme de ses performances énergiques.

« Cotonou, retrouvez-moi le 2 septembre au Celtiis Summer Show, on va foutre le bordel, on va jouer tous les classiques, on va s’enjailler, » a déclaré le rappeur dans une courte vidéo consultée par BENIN WEB TV.

L’arrivée tant attendue de La Fouine au Bénin le 2 septembre 2023

Energie débordante sur scène avec La Fouine, Vano …

L’arrivée de La Fouine au Bénin ne fait aucun doute quant à la qualité de ce spectacle. Ses concerts sont réputés pour être intenses et captivants, électrisant le public du début jusqu’à la fin. Le rappeur, qui a su conquérir le cœur de ses fans grâce à sa proximité et son énergie débordante, sera sur scène avec plusieurs artistes béninois, dont Vano Baby, GG Lapino, Mady, et bien d’autres.

Il s’agit de tous les artistes qui savent parfaitement comment créer une véritable communion avec leur public et faire de chaque concert un moment unique.

De leur côté, les organisateurs du Celtiis Summer Show ont mis en place toutes les mesures nécessaires pour faire de cet événement une véritable réussite. La sécurité des participants est une priorité absolue, et toutes les dispositions ont été prises pour assurer un déroulement en toute sécurité. Les fans pourront ainsi profiter de la musique de La Fouine dans une ambiance festive et conviviale.

L’arrivée de La Fouine au Bénin le 2 septembre 2023 est un véritable événement à ne pas manquer pour tous les amateurs de musique. Que vous soyez fan de rap ou simplement curieux de découvrir un artiste talentueux, le Celtiis Summer Show promet d’être un rendez-vous unique.

