«On va attaquer très fort», le sélectionneur du Brésil promet l’enfer au Sénégal

Le sélectionneur du Brésil s’est prononcé sur le match amical face au Sénégal ce mardi soir, à Lisbonne au Portugal. Et Ramon Menezes a indiqué que les Auriverdes ne feront aucun cadeau aux Lions de la Téranga.

Après sa démonstration de force face à la Guinée (4-1) la semaine dernière, le Brésil affronte le Sénégal ce mardi pour son deuxième match dans cette trêve internationale du mois de juin. Un adversaire d’un tout autre niveau pour les Auriverdes qui vont croiser les crampons avec les champions d’Afrique en titre. Un défi qui excite le sélectionneur de la Seleção qui promet une rencontre explosive face à la bande à Sadio Mané.

En conférence de presse d’avant-match, lundi, Ramon Menezes a assuré que les siens affronteront les Sénégalais avec la victoire comme objectif. « On va attaquer très fort contre le Sénégal, sans aucun doute », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Onzed’Afrik.

Une mise en garde qui n’effraie pas de son côté le sélectionneur du Sénégal qui est très confiant pour ce choc des titans. « (….) Comme je dis c’est notre axe de travail. On a eu a jouer contre la Hollande, l’Equateur et l’Angleterre et aujourd’hui c’est le Brésil donc tant mieux pour nous. C’est comme ça qu’on va aller de l’avant. Sur le continent africain on a fait nos preuves et maintenant on a envie de nous jauger avec ses équipes qui ont un grand potentiel », a confié Aliou Cissé. Vivement donc la rencontre! Pour rappel, Brésil-Sénégal, c’est ce mardi soir au stade José Alvalade à Lisbonne au Portugal, à partir de 20 heures (GMT+1).

