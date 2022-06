« On ne peut pas rester amis », Rose Sabine sur sa relation avec Valère Konty après leur rupture

La chantre Rose Sabine est revenue sur sa rupture avec Valère Konty, l’ex-membre du Konty, évoluant désormais en solo. Des années après leur séparation, la chantre n’a toujours pas pardonné à l’homme qu’elle avait tant aimé.

Des années après leur rupture, Rose Sabine a toujours des griefs contre le chanteur Valère Konty. Invitée sur peopl’Emik du mardi 07 juin 2022, Rosine Sabine a été confrontée à son passé qu’elle croyait avoir oublié. « Il est le genre de personne qui me plait, Valère est beau, il est propre, il est calme de nature, il n’est pas dispersé, il n’est pas vagabond », avait déclaré Rose dans une interview.

Aujourd’hui, la chanteuse a refait sa vie et ne veut plus réveiller les vieux démons. Si pour certains, après l’amour, ce n’est pas la guerre, le couple ne se parle plus et n’a plus aucune relation, pas même amicale.

Beaucoup de mensonge

Selon Rose, leur relation actuelle ne pouvait pas être amicale parce la suite n’a pas été bonne. » Il a eu beaucoup de mensonge par la suite. Et puis, il persiste dans les mensonges, ça, c’est entre lui et Dieu, et ceux qui croient en ses mensonges », a-t-elle réagi.

Elle insiste que plus rien ne pourra la lier à Valère Konty : « Donc, on ne peut pas rester amis. Quand il y a quelques chose, il faut la reconnaitre , reconnaitre ses erreurs ». En effet, Rose reproche surtout à Valère d’avoir fait comme si l’erreur venait d’elle. « Il a fait du genre, c’est parce qu’elle m’a fait ci, que j’ai fait … », a-t-elle déploré.

Mais a-t-elle pu pardonner Valère des années après ? Rose répond « OUI », même si son cœur dit le contraire. » Pardonné? Oui, j’ai pardonné, j’ai oublié même. C’est parce qu’on en parle aujourd’hui, si non, je ne sais même pas si (…) », a-t-elle affirmé.

Et à l’animateur d’insister: « Tu as oublié mais tu n’as pas encore pardonné ? » Ne pouvant plus nier, la chantre Rose Sabine reconnait n’avoir toujours pas pardonné les erreurs de son ex. « Pas vraiment. Que Dieu me pardonne, faut pas que je mente », a-t-elle conclu avec un air triste.

Une histoire de gigolo

Suite à une triste histoire d’amour avec Valère Konty dans les années 2010, Rose s’est refugiée au Burkina Faso, certainement pour oublier le chagrin d’amour à l’époque. Des mois après leur scandaleuse rupture, en 2014, Rose est montée au créneau pour répondre aux polémiques sur sa séparation avec Valère. »Valère n’est pas un homme », a-t-elle tranché sur l’homme avec qui, elle vivait sous le même toit au Burkina Faso.

Elle déplore le fait que Valère ne veuille pas travailler parce qu’il dit qu’il n’a pas envie de sortir sous le soleil au risque d’abîmer son teint. « C’est un fainéant qui voulait vivre à mon crochet », avait révélé au soir de leur divorce , la chantre qui déplorait et fustigeait le comportement digne d’un gigolo de Valère.

A titre illustratif, elle évoque l’histoire de Valère avec une étudiante qui voulait se suicider à cause de lui. A l’époque, l’étudiante Nadia Kouassi entretenait Valère en lui donnant voiture et argent. Mais du jour au lendemain, le chanteur a demandé à mettre fin à leur relation. »Vous voyez que j’avais raison quand je parlais de Valère. Aujourd’hui, cette jeune fille a payé les frais. Valère n’est pas un homme », avait dénoncé Rose Sabine.