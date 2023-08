« On n’aime pas la saleté », Fally Ipupa réagit à son absence à la Nuit de la francophonie

Fally Ipupa a célébré le 10e anniversaire de sa Fondation lors d’un concert mémorable le dimanche 27 août 2023 au stade municipal de Bandal en République démocratique du Congo (RDC). Devant des milliers de fans enthousiastes, l’artiste a offert une performance musicale exceptionnelle tout en abordant subtilement son récent retrait des Nuits de la Francophonie.

Depuis sa création il y a dix ans, la Fondation Fally Ipupa (FIF) s’engage à soutenir les segments les plus défavorisés de la population congolaise. Leurs activités humanitaires visent à fournir une assistance concrète aux victimes de violences sexuelles, aux orphelins et à d’autres personnes vulnérables dans la société.

Alors qu’il célébrait le 10e anniversaire de sa Fondation, Fally Ipupa a saisi l’occasion de transmettre un message à travers sa musique, exprimant sa réaction à son retrait des Nuits de la Francophonie. « On est en blanc parce qu’on ne se mélange pas. On est blanc parce qu’on est propre, on n’aime pas la saleté », a déclaré Fally Ipupa sans entrer dans les détails.

- Publicité-

Avec sa performance énergique et captivante, l’artiste a touché le cœur de ses fans, leur rappelant l’importance de la culture et de la fraternité. Ce concert est sans aucun doute retenu comme un moment significatif de célébration et de solidarité, mettant en avant l’engagement de Fally Ipupa envers son public et la cause qu’il défend.

Articles similaires