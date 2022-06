« On était pas présent dans le match », Moussa Latoundji après le massacre des Écureuils

Le sélectionneur national du Bénin, Moussa Latoundji, a réagi à la défaite des Écureuils, battus ce samedi soir par le Sénégal (3-1) en éliminatoire de la CAN 2023. Et pour le technicien béninois, les siens ont payé les erreurs évitables commises durant la rencontre.

Les Écureuils ne repartiront pas de Dakar avec les trois points de la victoire. La sélection béninoise s’est inclinée face à son homologue sénégalaise ce samedi, à l’occasion de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. Impuissants dans un match où ils ont été nettement dominés, les Béninois ont été battus sur le score de 3-1. Sadio Mané, auteur d’un grand match, a marqué les trois buts de la partie sénégalaise, alors que Junior Olaitan a sauvé l’honneur pour les visiteurs en fin de match.

Interrogé par les journalistes après cette première sortie ratée des Écureuils, Moussa Latoundji a regretté que son système mis en place n’a pas fonctionné face aux Lions de la Téranga. Il a tout de même évoqué la qualité technique de l’équipe adversaire.

« Je dis félicitations au coach de l’équipe sénégalaise, Aliou Cissé. On a joué contre l’équipe championne d’Afrique aujourd’hui. Je pense qu’ils nous ont montré ce qu’une équipe championne devrait montrer à une autre équipe. On a essayé de mettre notre système en place, ce qui n’a pas marché. Quand on joue contre une équipe de top niveau, des joueurs de classes mondiales, il y a des erreurs qu’il ne faut pas faire. On était pas présent dans le match », a laissé entendre Moussa Latoundji

Avec ce mauvais départ, le Bénin loge désormais à la dernière place du groupe L derrière le Mozambique et le Rwanda qui se sont quittés dos à dos pour leur entrée en lice (1-1). La prochaine sortie des Écureuils contre les Mambas s’avère donc cruciale pour la bande de Steve Mounié qui doit prendre les trois points de la victoire pour ne pas se compliquer sa situation.