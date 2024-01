« On est très content de gagner », Ismaila Sarr après Sénégal 3-1 Cameroun

-Publicité-

Avec un joli but de Sadio Mané en fin de match, le Sénégal a disposé du Cameroun (3-1) ce vendredi soir, à l’occasion de la 2è journée du groupe C à la CAN 2023. Une victoire méritée qui qualifie les Lions de la Téranga pour le second tour. Face à la presse, Ismaila Sarr a savouré ce succès des siens.

Après le Cap-Vert, c’est au tour du Sénégal de valider son ticket pour le second tour de la CAN 2023. Les Lions de la Téranga se sont qualifiés pour les huitièmes de finale après leur victoire écrasante de ce vendredi face au Cameroun. Au terme d’une rencontre plaisante, les Champions en titre se sont imposés sur le score logique de 3-1.

Forts de leur démonstration de force contre la Gambie lors de la première journée, les Sénégalais ont lancé les hostilités en début de match, avec l’ouverture du score signée Ismaila Sarr (16è). Un avantage que les hommes d’Aliou Cissé vont gérer jusqu’à la pause. Au retour des vestiaires, Habib Diallo (71è) et Sadio Mané (96è) vont sceller la victoire des Lions.

Face à la presse après la rencontre, Ismaila Sarr a livré ses impressions. Et le joueur de l’OM a savouré cette qualification des tenants du titre. « On a joué collectivement. On travaille en famille. On a tout donné ce soir pour gagner ce match. On a été fort physiquement et mentalement. On est très content de gagner car, ça fait longtemps qu’on perd contre le Cameroun », a déclaré Ismaila Sarr.

Au classement dans cette poule C avant le match Guinée-Gambie, le Sénégal est en tête avec 6 points. Le Cameroun avec un point, est troisième et condamné à une victoire contre la Gambie pour espérer continuer l’aventure.