« On est fier et heureux d’accompagner Ciné 229 Awards parce que … « , Canal+ Bénin

La cinquième édition du concours Ciné 229 Awards démarre ce vendredi 2 décembre 2022 à Canal Olympia de Cotonou. Comme pour les éditions précédentes, Canal + réaffirme son soutien à cette compétition qui met en lumière les jeunes talents du cinéma béninois.

L’édition 2022 des « Ciné 229 Awards » démarre ce vendredi 2 décembre 2022. Au delà d’une compétition qui récompense les jeunes talents du cinéma béninois, Ciné 229 Awards est aussi un tremplin des jeunes talents à la recherche des opportunités au delà des frontières locales.

Mais pour y parvenir, les candidats doivent exprimer leur savoir faire à travers leurs œuvres. Et, c’est ce que Ciné 229 Awards fait depuis 6 ans. Selon Kismath Baguidi, l’objectif est de mettre en compétition les jeunes talents. « Cet esprit de compétition permet que le challenge soit plus grand chaque année et que le niveau de qualité des œuvres soit plus élevé », a expliqué la promotrice de cette initiative.

Des Masters Class avec des stars du grand écran

De son côté, la direction générale de Canal+ a rassuré qu’il sera toujours aux côtés des jeunes talents du cinéma béninois. « ça fait presque 6 ans qu’on accompagne cette initiative et on est heureux et fiers d’avoir été sollicité par Kismath parce que Canal+ Bénin est engagé pour l’essor du cinéma béninois, pour l’essor des jeunes talents » a indiqué Yacine Alao, Directrice Générale de Canal + Bénin.

Pour elle, il est primordial de mettre en lumière ces jeunes talents. « C’est important qu’on challenge ces jeunes talents. Canal+ Bénin est heureux et honoré que Kismath nous permette d’accompagner cette initiative depuis presque 6 ans maintenant », a-t-il réaffirmé. A l’en croire, les efforts de Canal+ ne sont pas vains « parce que l’initiative porte ses fruits ».

Cette édition réserve des surprises avec des invités de marque notamment des acteurs, des réalisateurs et des producteurs qui vont animer des masters class le vendredi et samedi prochain à Canal 0lympia. La cérémonie de distinction est prévue pour le samedi 3 décembre à partir de 19h à Canal Olympia.

Un positionnement à l’international

Outre la cérémonie de distinction qui se tiendra sur l’esplanade du Canal Olympia de Wologuèdè à Cotonou le samedi 3 décembre 2022, une after party est prévue pour offrir aux nominés l’opportunité d’échanger avec les professionnels du cinéma invités.

S’il est vrai que le comité du ciné 229 Awards a déjà offert à des lauréats l’opportunité de se retrouver sur de grosses productions à l’international, cette 5è édition est un véritable tremplin pour tisser davantage de partenariats avec les producteurs et réalisateurs de renoms mobilisés pour cet instant de cinéma made in Bénin.

A noter que cette édition de Ciné 229 Awards est un cocktail de star du grand écran , de professionnels dont les réputations parlent d’elles-mêmes.