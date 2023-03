«On est de tout cœur avec lui»: Regragui sur les accusations de viol contre Achraf Hakimi

L’entraîneur du Maroc, Walid Regragui, était ce lundi en conférence de presse pour publier la liste ses joueurs retenus pour les matchs amicaux de mars. Et le coach des Lions de l’Atlas a évoqué le cas d’Achraf Hakimi, mis en examen en France pour viol.

La situation d’Achraf Hakimi, mis en examen en France pour viol, n’est pas passée inaperçue lors de la conférence de presse de Walid Regragui. Le sélectionneur du Maroc était ce lundi avec les journalistes pour publier sa liste des joueurs retenus pour les rencontres amicales face au Brésil et contre le Pérou, en fin mars prochain. Et sur le cas du latéral droit du PSG, également retenu dans le groupe des Lions de l’Atlas pour cette journée FIFA, le coach marocain a assuré être de cœur avec son joueur.

«J’ai parlé avec lui. Il est serein et c’est le plus important», a-t-il déclaré, ajoutant qu’«il faut respecter la présomption d’innocence». Le sélectionneur national a poursuivi: «On le soutient et on est de tout cœur avec lui. Il a des gens qui sont derrière lui et qui s’occupent de son affaire». Le technicien chérifien se réjouit par ailleurs de ce que l’ancien joueur du Real Madrid reste concentré sur ses performances dans son club et non pas la tête dans ces problèmes extra-sportifs.

« Une tentative de racket »

Fin février dernier, Le Parisien révélait que le parquet de Créteil en France avait ouvert une enquête pour viol à l’encontre d’Achraf Hakimi. Une jeune femme a déclaré avoir été victime de violences sexuelles commises par l’international marocain dans la nuit de samedi à dimanche. Selon la suspecte, après avoir entraîné une discussion sur Instagram le 16 janvier dernier, elle et le footballeur se seraient rencontrés à son domicile, après que ce dernier lui ait commandé un Uber.

La victime présumée a relaté avoir été embrassée sur la bouche, puis molestée par le joueur qui aurait porté atteinte à son intégrité physique en lui soulevant les vêtements et en l’embrassant les seins, malgré ses protestations. Des accusations pour lesquelles le latéral droit du PSG a toujours clamé son innocence. Son avocate, Me Fanny Colin, dénonce elle, « une tentative de racket ».