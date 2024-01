«On doit une revanche à notre peuple », Emerse Fae avant Côte d’ivoire-Sénégal

-Publicité-

Porté à la tête des Eléphants en remplacement de Jean-Louis Gasset, viré, Emerse Fae s’est prononcé sur la qualification miraculeuse de la Côte d’Ivoire en 8è de finale de la CAN 2023 et s’est projeté sur le prochain adversaire des Ivoiriens: le Sénégal.

Les prières, les jeûnes, les messes d’action de grâce…..ont finalement porté leur fruit. La Côte d’Ivoire va poursuivre son aventure à la CAN 2023 qu’elle organise. Les Eléphants ont été repéché parmi les 16 qualifiés pour le second tour à l’issue des phases de poule qui se sont achevés mercredi soir. Il faut simplement dire que les Ivoiriens doivent leur qualification pour les huitièmes de finale à la victoire du Maroc contre la Zambie (1-0), hier soir. Un soulagement pour Emerse Fae, nouveau sélectionneur de la Séléfanto.

Nommé entraineur intérimaire, dans la foulée du limogeage de Jean-Louis Gasset, l’ancienne gloire ivoirienne a confié que l’attente a été éprouvante, alors qu’un match nul entre Marocains et Zambiens aurait condamné les champions d’Afrique 2015.

« On était vraiment entre la déception de notre propre match et la peur de ne pas se qualifier pour notre CAN. Donc ça a été 2 jours difficiles et aujourd’hui on va dire que la journée se termine bien, c’est une très bonne chose. Maintenant on est passé grâce aux autres, on n’est pas passé parce qu’on a été bons sur le terrain donc il faut rester humble, il faut avoir une joie mesurée, se servir de cette qualification comme un soulagement », a-t-il réagi sur les antennes de Canal+ Afrique.

La qualification acquise, place désormais au second tour du tournoi avec les huitièmes de finale qui s’ouvrent ce samedi. Les Eléphants vont croiser les crampons avec le Sénégal, champion en titre et qui a fait un sans faute en phase de groupe avec trois victoires sur trois possibles. Un nouveau défi pour la bande à Nicolas Pépé qui va devoir sortir l’artillerie lourde pour espérer passer en quart de finale. Mais Emerse Fae reste optimiste.

« Je pense qu’on aura moins de poids sur les épaules parce que l’attente nous faisait vraiment mal. Mais là, on est libéré, mais faut vite qu’on se concentre sur le match du Sénégal, parce que c’est c’est une bonne équipe et parce qu’on doit quand même une revanche à notre peuple », a-t-il conclu.

Pour rappel, la huitième de finale de la CAN 2023 entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire est prévue lundi prochain au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, à partir de 21 heures (GMT+1).