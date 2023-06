« On a subi l’injustice », Didi B révèle enfin les vraies raisons de la séparation de Kiff No Beat

À l’occasion d’une récente interview récemment accordée dans le but de promouvoir son dernier projet, Didi B, l’un des rappeurs les plus populaires en Côte d’Ivoire, a pris le temps de revenir sur les véritables motivations ayant conduit à la dissolution du groupe Kiff No Beat.

Révélé au public en 2010, le célèbre groupe ivoirien « Kiff No Beat », composé de Didi B, Jochar, Elown, Black K et Eljay, a indéniablement insufflé une nouvelle dynamique au rap en Côte d’Ivoire, voire en Afrique. Récompensés à plusieurs reprises dans la sous-région, ils ont su semer la joie dans le cœur de leurs mélomanes grâce à leurs nombreux singles à succès. Cependant, depuis quelque temps, les membres du groupe de rap ivoirien ont décidé de poursuivre chacun une carrière solo, laissant ainsi planer le doute quant aux raisons de leur séparation.

C’est dans ce contexte que Didi B, leader du groupe et actuellement le membre le plus en vue, est revenu sur le sujet lors d’une récente sortie médiatique. Le rappeur a ainsi évoqué les véritables raisons de la rupture du groupe, apportant un éclairage attendu par les fans. « Les Rendez-vous Kiff No Beat, il y en aura… Parce qu’on est frères… Parce qu’on a passé trop de temps de galère ensemble. On ne s’est pas séparé parce qu’on était en palabre. On a subi l’injustice du showbiz ivoirien. Cela, je le dis. On n’était pas appréciés à notre juste valeur », explique-t-il avec conviction.

Contrairement aux rumeurs selon lesquelles il progresserait seul, ignorant les autres membres qui peinent à percer, Didi B a souligné son engagement envers ses anciens camarades du groupe. « Une chose est sûre, peu importe où je me dirige, je vais forcément emmener mon groupe avec moi« , précise-t-il avec détermination.

Cette déclaration de Didi B apporte donc un éclairage inédit sur les véritables raisons de la dislocation du groupe Kiff No Beat. Une sortie qui va sans doute permettre aux fans du groupe bien qu’étant attristés par la séparation, de mieux comprendre les circonstances qui ont conduit à ce choix.

