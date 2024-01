« On a rendu ça difficile, car nous aimons les émotions », Wooh après la qualification du Cameroun

-Publicité-

Auteur du dernier but des Lions Indomptables face à la Gambie (3-2) mardi soir en phase de groupe, Christopher Wooh a savouré la qualification du Cameroun en huitième de finale de la CAN 2023.

Au terme d’une rencontre folle, plein de rebondissement, le Cameroun a finalement disposé de la Gambie (3-2). Une victoire précieuse qui qualifie les Lions Indomptables pour les huitièmes de finale de la CAN 2023. Et pourtant, les hommes du sélectionneur Rigobert Song auraient pu passer à côté de cette qualification. Dominateurs, les Camerounais ont eu toutes les peines du monde à concrétiser leurs nombreuses occasions.

Tout le contraire des Scorpions, précis dans les 16 mètres adverses. Les hommes de l’ex-sélectionneur Tom Saintfiet avaient même pris l’avantage à cinq minutes de la fin de la partie, avec un score de 2-1. Mais un contre son camp d’un joueur gambien et la réalisation de Christopher Wooh dans les arrêts de jeu ont délivré les protégés de Samuel Eto’o qui vont disputer les phases à élimination directe.

Pour la plus grande joie de Christopher Wooh qui a savouré cette victoire en zone mixte après la rencontre. « On sait qu’il ne faut jamais abandonner un match. On sait que jusqu’à la dernière minute, un match n’est pas terminé. Cela a été prouvé aujourd’hui. Je pense que nous pouvions rendre le match plus facile, mais nous sommes amoureux et nous aimons jouer avec les émotions« , a-t-il déclaré aux journalistes.

En huitième de finale, le Cameroun retrouvera le Nigéria, qui a fini deuxième de la poule A, derrière la Guinée Equatoriale. Un nouveau défi pour les Camerounais qui vont devoir sortir l’artillerie lourde pour espérer venir à bout des Super Eagles, menés par leur attaquant vedette Victor Osimhen. Mais Christopher Wooh reste confiant.

- Publicité-

L’objectif est de gagner. Nous allons lancer une nouvelle compétition. Ce n’est plus la même équipe. Je pense que maintenant, ce sera un match à élimination directe. Il va falloir être performant et tout faire pour décrocher la sixième étoile, a-t-il conclu. Pour rappel, la huitième de finale entre le Nigéria et le Cameroun est prévu au samedi 27 janvier prochain au stade Le Félicia, à partir de 21 heures, (GMT+1).