« On a cru jusqu’au bout », Blati Touré après Burkina 1-0 Mauritanie

Grand artisan de la précieuse victoire du Burkina Faso face à la Mauritanie (1-0) ce mardi à la CAN 2023, Blati Touré a savouré ce succès qu’il confie être le fruit d’un travail collectif.

Le Burkina Faso ne rejoindra pas le Ghana, l’Egypte ou encore le Cameroun et l’Algérie qui ont raté leur entrée à la CAN 2023. Les Etalons ont arraché leurs trois premiers points dans ce tournoi après leur victoire contre la Mauritanie, ce mardi. Longtemps bousculés par les Mourabitounes solides défensivement, les hommes du sélectionneur Hubert Velud ont finalement débloqué la situation par l’intermédiaire de leur capitaine Bertrand Traoré, entré en seconde période.

En zone mixte après la rencontre, Blati Touré a commenté ce précieux succès des siens. Elu « Homme du match » de cette rencontre, le milieu de terrain a expliqué que les Etalons y avaient cru jusqu’au bout.

« Dans un premier temps, je suis très content pour toute l’équipe pas seulement parce que je suis « Homme du match ». Pour moi ça change pas grand-chose parce que c’est un travail d’équipe et je suis très content. Ça n’a pas été facile mais on a cru jusqu’au bout et on est ravis», a-t-il confié dans des propos relayés par Africatopsport.

Lors de la deuxième journée, les Etalons défieront les Fennecs avec pour objectif, la qualification pour les huitième de finale. De leur côté, les Mourabitounes vont tenter de se relancer face aux Palancas Negras.