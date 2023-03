« On a besoin qu’il soit impliqué dans le jeu », Pep Guardiola sur Erling Haaland

En conférence de presse d’avant match ce lundi, l’entraîneur de Manchester City Pep Guardiola a confié que son attaquant Erling Haaland devait participer au jeu de son équipe.

Manchester CIty reçoit, à l’Etihad ce mardi (21h,GMT+1), Leipzig dans le cadre des huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. Tenus en échec (1-1) à l’aller, les Mancuniens devront se montrer efficaces en attaque pour espérer se qualifier pour le prochain tour de la compétition. Et pour cela, ils auront forcément besoin de leurs atouts offensifs numéro 1, Erling Haaland.

Le prodige norvégien a déjà inscrit 34 buts en 35 apparitions toutes compétitions confondues avec les Citizens cette saison. Mais pour son entraîneur Pep Guardiola ce n’est pas suffisant. Le technicien catalan attend de son buteur qu’il apporte davantage dans le jeu. «Je n’aime pas qu’un joueur reste dans la surface juste pour marquer des buts. Bien sûr, c’est important, c’est l’objectif mais nous n’attendons pas que ça de lui« , a-t-il lancé en conférence de presse ce lundi, relayé par RMC Sports.

Il a ensuite ajouté: «Quand nous sommes loin de la surface adverse, il ne peut pas marquer des buts. On a besoin qu’il soit impliqué dans le jeu, qu’il participe. On doit le chercher et il doit être concerné parce que nous faisons. Dans ce domaine, on peut progresser. Il a un peu progressé mais là-dessus, il peut faire encore mieux.» L’ancien attaquant de Dortmund sait désormais ce qu’il doit faire pour satisfaire Pep Guardiola. Et il peut déjà commencer ce mercredi en Ligue des champions contre Leipzig.