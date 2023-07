OM: le message de Pierre-Emerick Aubameyang à ses supporters

-Publicité-

Après avoir officiellement signé pour l’Olympique de Marseille ce vendredi, Pierre Emerick Aubameyang a rejoint sa nouvelle équipe en Allemagne pour la présaison. L’occasion pour lui d’adresser un premier message à ses nouveaux supporters.

L’Olympique de Marseille a trouvé son nouvel attaquant pour la saison 2023/2024. Suite au départ d’Alexis Sanchez, qui n’aura joué qu’une seule saison au club, c’est désormais Pierre-Emerick Aubameyang qui vient renforcer l’équipe phocéenne à ce poste. Annoncé depuis des jours, le transfert a été officialisé ce vendredi par le club phocéen.

Arrivé en Allemagne, dans la foulée, pour rejoindre le groupe professionnel pour la suite de la préparation de la saison 2023-2024, le Gabonais a adressé un premier message à ses nouveaux supporters : «je suis très heureux et très fier de porter ce maillot. Je sais ce qu’il représente. Comme vous avez pu le voir sur ma story, je me suis déjà mis dans l’ambiance. Et voilà, je viens d’arriver en Allemagne, de retrouver l’équipe. On va bosser fort ! J’ai hâte de vous retrouver à Marseille, à bientôt !».

Aubameyang pourra se servir de son expérience pour aider son nouveau club à atteindre ses objectifs. Passé par Dijon, Lille, Monaco et Saint-Étienne, PEA a également évolué en Allemagne avec Dortmund (2013-2018), en Angleterre avec Arsenal (2018-2022) et Chelsea (2022-2023). Il a aussi connu un bref passage de six mois à Barcelone entre janvier et septembre 2022.

Articles similaires