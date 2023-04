OM: le maillot spécial pour les 30 ans du sacre en Ligue des Champions (photos)

PUMA, équipementier de l’OM, a dévoilé ce vendredi un maillot spécial pour les 30 ans du sacre du club français en Ligue des champions.

Le 26 mai 1993, l’Olympique de Marseille battait l’AC Milan (1-0) en finale, pour remporter l’unique titre en Ligue des champions de son histoire. C’est d’ailleurs le seul club français à avoir réussi à soulever la Coupe aux grandes oreilles jusqu’ici. Un exploit qui fêtera son 30e anniversaire cette saison. Pour fêter dignement l’événement, PUMA, équipementier de l’OM, a annoncé ce vendredi le lancement d’une nouvelle collection « Célébration », contenant notamment un ensemble pré-match et surtout un nouveau maillot en édition limitée.

La nouvelle tenue de l’OM est majoritairement blanche avec un design simple et épuré, agrémenté d’une touche de bleu ciel qui rappelle les couleurs historiques du club. Si l’on observe de plus près, on peut remarquer que cette couleur émane même de l’étoile dorée qui se trouve au-dessus du logo de l’OM.

“Avec son design moderne et épuré, ce maillot crée une passerelle entre l’époque actuelle et les années 90. PUMA a souhaité magnifier cette fameuse étoile acquise un soir de mai 1993. Elle fait la fierté de tous les supporters. Elle est devenue un véritable symbole de la cité phocéenne, qui unit tous ses habitants, peu importe leur âge, leur origine ou leur quartier”, explique PUMA dans son communiqué.

De son côté, l’OM ajoute sur ses réseaux sociaux: « Pour fêter ce 30ème anniversaire si cher à Marseille et à ses supporters, PUMA a une nouvelle fois fait le choix d’une production locale. Pour réaliser ce maillot « à domicile », PUMA a souhaité s’associer à Fil Rouge, un fabricant de vêtements installé à Marseille depuis 2014, dans le quartier de La Capelette au sein du 10ème arrondissement de la ville. Une relation de confiance déjà établie depuis l’année dernière : PUMA s’était déjà associé à Fil Rouge pour réaliser une tenue collector entièrement réalisée à Marseille, portée le 21 mai dernier par l’OM contre le Racing Club de Strasbourg. »

A noter que ce maillot spécial sera porté une seule fois par les joueurs de l’OM, le 27 mai prochain, lors de la réception du Stade Brestois 29, au Vélodrome. Histoire de célébrer ces 30 ans comme il se doit. « Une date, une victoire, notre histoire. Nés sous la bonne étoile », s’exclame fièrement l’OM.