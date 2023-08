OM: Iliman Ndiaye dévoile ses ambitions

Recruté il y a quelques jours, Iliman Ndiaye a été officiellement présenté ce lundi en tant que joueur de l’OM. Et le milieu offensif sénégalais a affiché ses ambitions avec le club phocéen.

Iliman Ndiaye était ce lundi face à la presse. Le milieu offensif sénégalais, débarqué cet été chez les Phocéens en provenance de Sheffield United en Championship, où il a inscrit 14 buts et délivré 11 passes décisives la saison dernière, a animé sa première conférence de presse sous les couleurs du club phocéen. Et le joueur de 23 ans a fait part de ses ambitions avec l’OM, considéré par beaucoup comme le club de son cœur.

« On joue à l’OM pour gagner les matchs. On se prépare pour les gagner. Il n’y a pas de pression, il faut faire le taf comme on sait le faire. Bien sûr que je pense à gagner des titres individuels. L’OM est regardé dans le monde entier. Jouer à l’OM peut m’aider à gagner des distinctions individuelles, mais je pense avant tout à l’équipe actuellement », a fait savoir le Lion de la Téranga dans des propos relayés par le site de son club.

« Je me donne sur le terrain, je travaille dur. Je suis un dribbleur, je veux tout donner pour le maillot, me battre pour mes partenaires et tout faire pour gagner les matchs. J’ai des objectifs. Je veux gagner des titres. La saison n’a pas encore commencé. Il faut gagner tous les matchs et en fonction de comment la saison se déroule, a poursuivi Ndiaye. Je peux être utile à tous les postes devant. Mon poste préféré, c’est en deuxième attaquant. Le coach saura m’utiliser », a ajouté le joueur de 23 ans.

L’arrivée de Iliman Ndiaye dans la cité phocéenne a suscité de grands espoirs à Marseille. Son choix en faveur du projet de l’OM plutôt que de découvrir la Premier League avec les Blades a également été souligné par les supporters.

Malgré son manque d’entraînements avec ses nouveaux coéquipiers et malgré la défaite de l’OM face au Bayer Leverkusen (1-2) en amical, la semaine dernière, l’international sénégalais (7 sélections, 1 but) a déjà montré de belles dispositions. Sa technique lui a permis de créer des décalages et il a affiché une complicité évidente avec son compatriote, Ismaila Sarr et le gabonais Pierre Emerick Aubameyang, également recruté cet été.

