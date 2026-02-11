OM: Éric Chelle parmi les pistes pour succéder à De Zerbi

Sous contrat avec le Nigeria jusqu’en 2027, le sélectionneur des Super Eagles Eric Chelle, figure dans la short-list marseillaise après le départ du technicien italien Roberto De Zerbi, viré ce mercredi.

Sous contrat avec le Nigeria jusqu’en 2027, le sélectionneur des Super Eagles Eric Chelle, figure dans la short-list marseillaise après le départ du technicien italien Roberto De Zerbi, viré ce mercredi.

Éric Chelle, actuel sélectionneur des Super Eagles, figure parmi les profils étudiés par l’Olympique de Marseille pour succéder à Roberto De Zerbi. Le club phocéen est en quête d’un nouvel entraîneur depuis l’annonce, mardi, du départ d’un commun accord du technicien italien. Selon la journaliste Lassana Camara, le nom de Chelle circule avec insistance au sein de la short-list établie par la direction marseillaise.

Un autre entraîneur africain apparaît également parmi les pistes explorées : Habib Beye. L’ancien international sénégalais, récemment écarté par le Stade Rennais, reste libre et à l’écoute d’un nouveau projet. De son côté, Chelle a vu sa cote grimper après avoir conduit le Nigeria à la troisième place de la Coupe d’Afrique des nations 2025. Âgé de 48 ans, le technicien est toutefois lié à la Fédération nigériane jusqu’en janvier 2027, un paramètre qui pourrait compliquer toute éventuelle approche.



