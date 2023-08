OM: des nouvelles de la recrue Iliman Ndiaye, sorti sur blessure face au Bayer

Alignée lors de la défaite face au Bayer Leverkusen (1-2) mercredi, la nouvelle recrue marseillaise Iliman Ndiaye est sorti sur blessure à l’heure de jeu. Un mauvais début du Sénégalais qui a suscité l’inquiétude dans les rangs olympiens. Son coach Marcelino a tenu à rassurer tout le monde.

Mercredi soir au stade Vélodrome, l’Olympique de Marseille a essuyé une défaite face au Bayer Leverkusen (1-2) lors de son ultime match de préparation avant le début des rencontres officielles. Dominés par l’équipe allemande, les Phocéens ont surtout été plombés par leur gardien de but, Pau Lopez, coupable sur les deux buts du Bayer.

Mais la coupe n’était pas pleine pour les Olympiens qui ont perdu leur nouvelle recrue Iliman Ndiaye. Recruté cet été et présenté en grande pompe, le Sénégalais est sorti à l’heure de jeu, apparemment touché au muscle, suscitant l’inquiétude au sein de l’équipe phocéenne . Des craintes finalement dissipées par l’entraineur Marcelino.

« Ce sont seulement des crampes. Il n’y a aucune blessure ce soir. C’est très important pour nous » a ainsi tenu à rassurer le technicien espagnol à l’occasion de la conférence de presse d’après match. Il aurait en effet été préjudiciable de voir le jeune attaquant des Lions de la Téranga (23 ans) se blesser dès son premier match sous les couleurs de l’OM, ​​d’autant plus que le club s’apprête à disputer la manche aller du 3ème tour de qualification de la Ligue des champions contre le Panathinaïkos (Grèce) la semaine prochaine.

Ndiaye suscite de grands espoirs à Marseille, grâce à ses performances accomplies avec Sheffield United en Championship, où il a inscrit 14 buts et délivré 11 passes décisives. Son choix en faveur du projet de l’OM plutôt que de découvrir la Premier League avec les Blades a également été souligné par les supporters.

Malgré son manque d’entraînements avec ses nouveaux coéquipiers et malgré la défaite contre les Allemands, l’international sénégalais (7 sélections, 1 but) a déjà montré de belles dispositions. Sa technique lui a permis de créer des décalages et il a affiché une complicité évidente avec son compatriote, Ismaila Sarr. Vitinha, qui est entrée à la 58ème minute en remplacement de Ndiaye, a également apporté une dynamique offensive intéressante.

Marcelino s’est d’ailleurs montré très satisfait de la prestation des trois attaquants titulaires (Sarr, Ndiaye et Aubameyang), caractérisée par leur qualité face à une défense robuste et physique. « On voit tout de suite que ce sont trois joueurs de qualité. Ils ont fait un très bon match face à une défense rugueuse et puissante physiquement« , a-t-il déclaré.

Les supporters de l’OM sont donc impatients de voir la suite des performances de leur nouvel attaquant, Illiman Ndiaye, et espèrent qu’il contribuera à renforcer l’équipe dans les compétitions à venir. La première apparition de Ndiaye sous le maillot olympien a déjà laissé entrevoir un potentiel prometteur, et le club attend beaucoup de lui pour la saison à venir.

