OM bat Rennes en 8es et se qualifie pour les quarts de la Coupe de France

Portés par une seconde période maîtrisée, les Marseillais ont validé leur billet pour les quarts de finale de la Coupe de France en dominant le Stade rennais 3-0, Greenwood étant au centre des opérations avec un but et une passe décisive.

Les Phocéens ont pris l’avantage très tôt : Merlin perdait un ballon, Weah le récupérait et servis Gouiri, qui poussait le cuir au fond des filets dès la 2e minute (1-0). La rencontre a ensuite été marquée par une faute importante sur Kamara, taclé par Nwaneri ; l’action valait un avertissement pour l’auteur du tacle et une sortie sur blessure pour Kamara, remplacé par Nagida peu avant la demi-heure.

Rennes a tenté de réagir avant la pause. Al-Tamari a d’abord tenté sa chance de loin (26e), puis a repris de la tête un centre de Szymanski dans le temps additionnel de la première période (45+1), sans inquiéter De Lange, qui repoussait les deux tentatives. Les deux formations procédaient à des changements juste avant la reprise : Embolo remplaçait Lepaul côté rennais et Nadir prenait la place de Nwaneri côté marseillais.

Temps forts de la seconde période

Au retour des vestiaires, Gouiri servait Greenwood dans l’axe et l’attaquant doublait la mise immédiatement (46e, 2-0). Plusieurs remplacements ont animé la suite : Blas entrait pour Seidu (58e), Timber laissait sa place à Kondogbia (69e). Plus tard, sur un centre de Merlin, Al-Tamari touchait le ballon du bout du pied mais manquait de peu le cadre (75e). Gouiri, auteur d’un travail important sur plusieurs situations, finissait par céder sa place à Aubameyang, tandis que Paixao était remplacé par Traoré (77e). Le coach rennais, Habib Beye, procédait également à deux changements en faisant entrer Brassier et Quinonez à la place de Merlin et Aït-Boudlal (79e).