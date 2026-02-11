Olympique de Marseille : Habib Beye pressenti pour succéder à Roberto De Zerbi

La séparation entre Roberto De Zerbi et l’Olympique de Marseille est désormais officielle. La série d’inconstances affichée cette saison, cristallisée par la lourde défaite 5-0 face au PSG, a finalement poussé la direction à changer de cap.

Dans l’immédiat, le tandem Ferrier–Abardonado pourrait assurer la transition dès la rencontre de samedi contre Strasbourg. En coulisses, toutefois, le nom d’Habib Beye revient avec insistance parmi les options.

Libre depuis son départ du Stade Rennais en début de semaine, Beye se retrouve disponible au moment où l’OM cherche un nouveau souffle, un concours de circonstances qui ravive une piste déjà évoquée auparavant.

Un profil cohérent avec l’identité marseillaise

Ancien défenseur de l’équipe phocéenne entre 2003 et 2007, Beye connaît les lieux et la pression propre au Vélodrome. Sa familiarité avec la ville, les supporters et la ferveur locale pourrait faciliter son intégration et lui permettre d’obtenir rapidement l’adhésion d’un public exigeant.

Le contexte marseillais exige des techniciens capables de gérer une forte attente médiatique et populaire ; rares sont ceux qui maîtrisent pleinement cet environnement. Le parcours et l’attachement de Beye au club constituent des éléments favorables pour une prise de fonction sans temps d’adaptation trop long.

Sur le plan sportif, son passage à Rennes a mis en lumière des principes de jeu affirmés : pressing soutenu, transitions rapides et rythme imposé. Son style de management, perçu comme direct et responsabilisant, a souvent été souligné par ses anciens joueurs et observateurs.

Pour un effectif en quête de repères et de constance, ces caractéristiques peuvent apparaître comme des réponses adaptées. Même s’il ne dispose pas encore de l’expérience européenne détenue par certains de ses prédécesseurs, Beye propose une vision claire et un lien affectif avec le club.