Olivier Giroud: « J’ai beaucoup de confiance dans le groupe » de la France pour le Mondial

En conférence de presse ce jeudi, l’attaquant français Olivier Giroud a affirmé toute la confiance qu’il a dans le groupe des 26 Bleus retenus pour le Mondial 2022.

Champion du monde en titre, la France va débuter la défense de son titre au Qatar contre l’Autriche le 22 novembre prochain, avant d’affronter le Danemark (26 novembre) et la Tunisie (30 novembre) dans le groupe D. Une poule largement à la portée des Bleus, qui comptent plusieurs absents pour la compétition, notamment Paul Pogba, N’Golo Kanté, Christopher Nkunku ou encore Kimpembe. Malgré tous ces forfaits, Olivier Giroud, retenu par Didier Deschamps, croit à la force du groupe des Bleus dans ce tournoi.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 QAT - : - ECU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 ENG - : - IRA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SEN - : - NET Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 USA - : - WAL Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 ARG - : - SAU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 DEN - : - TUN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 MEX - : - POL Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 FRA - : - AUS Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 MOR - : - CRO Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 GER - : - JAP Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SPA - : - COS Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 BEL - : - CAN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 SWI - : - CAM Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 URU - : - SOU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 POR - : - GHA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 1 BRA - : - SER Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 WAL - : - IRA Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 QAT - : - SEN Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 NET - : - ECU Fifa Coupe du Monde Qatar 2022 Phase de Groupe Journée 2 ENG - : - USA < >

« C’est un rêve de gosse, quand on a la chance d’y participer, on veut aller bout. J’ai eu la chance que ça se réalise en 2018. Avoir l’opportunité d’en jouer une troisième avec ce jeune groupe talentueux nous donne beaucoup d’espoir. On a beaucoup d’espoir mais aussi de l’humilité, on ne pas se mettre favoris. On sait qu’il y a de très grosses équipes dans ce Mondial. J’ai beaucoup de confiance dans ce groupe« , a-t-il déclaré en conférence de presse ce jeudi, dans des propos rapportés par RMC Sport.

Confronté à la concurrence de Karim Benzema à la pointe de l’attaque de la France, Olivier Giroud est pressenti pour être un remplaçant durant le tournoi. Interrogé à ce sujet, le buteur du Milan AC a déclaré:

« Être professionnel c’est se préparer comme si on allait commencer le match, être prêt à chaque instant à rentrer est crucial. La préparation doit rester la même. Il faut avoir l’énergie d’apporter un plus quand on rentre en jeu. Plus on avancera dans la compétition, plus les corps seront mis à rude épreuve, l’impact des joueurs qui entreront en jeu devra être de plus en plus décisif. » Visiblement, l’ancien joueur de Chelsea est prêt à tout donner, quel que soit son rôle lors de cette Coupe du monde.