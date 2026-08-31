Olivier Faure confirme sur TF1 sa candidature à la présidentielle
Olivier Faure a confirmé le 30 août sur le journal de 20 heures de TF1 qu’il était candidat à la présidence de la République.
Koffi AMÈGANVoir tous ses articles
Publié le à
Politique
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Cette annonce s’inscrit dans la primaire sociale-démocrate organisée par le Parti socialiste et Place publique en vue de désigner un candidat commun.
Sur TF1, Olivier Faure a déclaré vouloir porter une France plus juste. TF1 Info rapporte qu’il a aussi justifié sa candidature par la volonté d’éviter une victoire de Marine Le Pen lors de l’élection présidentielle de 2027.
Le Parisien a rapporté qu’après son discours de clôture du campus du Parti socialiste à Blois, Olivier Faure avait annoncé aux députés de son groupe qu’il officialiserait sa candidature sur TF1 le lendemain.
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