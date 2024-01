Olivia Yacé : les émouvants messages de ses parents pour son anniversaire (photo)

- Publicité-

Olivia Yacé, la Miss Côte d’Ivoire 2021 a soufflé une bougie de plus le lundi 08 janvier 2024. Ses parents lui ont marqué cette journée spéciale par des messages émouvants sur la toile.

La lundi 08 janvier 2024 est exceptionnelle dans la vie d’Olivia Yacé, la Miss Côte d’ Ivoire 2021 et deuxième dauphine Miss Monde 2022. Et pour cause, elle a soufflé ses 25 bougies. Et lors de cette journée mémorable, ses parents lui ont une fois encore témoigné leur attachement via des longs messages publiés sur Facebook.

Dans la matinée, Yolande Yacé, la mère de la Miss lui a addressé un joli message empreint d’émotion en légende à une photo des deux, prise lors du Réveillon de Noël. « Ma chère Olivia Yacé, en ce jour spécial, tes sœurs, ton père et moi sommes comblés de fierté en admirant le magnifique chemin que tu traces en tant que Miss, Top Modèle et Ambassadrice du Tourisme ivoirien. Ta détermination et ta grâce sont une source infinie de bonheur pour nous. Que chaque pas que tu fais soit béni, et que la protection divine t’accompagne toujours, guidant tes pas vers un avenir encore plus radieux. Joyeux anniversaire, notre étoile ébène ! », écrit-elle.

Et en début d’après-midi, c’est le tour de Jean-Marc Yacé, le papa d’Olivia. Il a aussi envoyé un message remplit de réconfort à sa fille sur sa page Facebook. « Ma chère Olivia, à l’occasion de ton anniversaire, toute notre famille s’associe à moi pour souhaiter que chaque jour qui se lève soit rempli de succès, de bonheur et d’accomplissements pour toi. Puisses-tu continuer à rayonner et à inspirer ceux qui t’entourent, tout comme tu le fais dans nos vies. Que cette nouvelle année soit synonyme de réalisations et de moments exceptionnels. Joyeux anniversaire, ma chère fille !!! »,a-t-il indiqué en légende à une photo la Miss et lui.