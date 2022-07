Olivia Yacé fait ses adieux: ses derniers mots en tant que Miss Côte D’Ivoire 2021

Olivia Yacé, Miss Côte d’Ivoire 2021 a rendu sa couronne samedi dernier, lors de la grande finale de l’édition 2022 de cette compétition de beauté. Dans son message d’adieu, la fille du maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yacé, a fait ses adieux à travers un message émouvant.

Clap de fin pour Olivia Yacé. Après un an de règne, elle a couronné Kouassi Marlène-Kany tard dans la nuit du samedi 02 juillet 2022. Mais avant, la troisième plus belle fille au monde a livré ses derniers mots. « En 2021, en participant au concours Miss Côte d’ivoire, j’avais une vision! Mes intentions profondes étaient entre autres d’apporter une contribution positive au débat sur l’utilité des concours de beauté. Ma pensée profonde est qu’une Miss, une fois élue, peut porter en elle la flamme de l’espérance promise à l’humanité et incarner un idéal de paix et d’amitié entre les communautés d’une nation, d’un continent et du monde entier », a exprimé la désormais ancienne Miss Côte d’Ivoire.

L’importance d’assumer son identité…

Selon Olivia Yacé, porter une telle flamme en soi, pour le profit de tous, lui semble être un noble sacerdoce. « Quelle joie de voir mes parents, mes proches, les chefs religieux de tous bords, les autorités politiques de tous bords, les chefs traditionnels, les agences de presse et l’ensemble des médias, la Côte d’Ivoire entière, l’Afrique et mes amis du monde me soutenir dans cette vision », a a-t-ele déclaré.

Elle précise que c’est grâce à cet appui, qu’il lui a été possible de porter haut et loin les messages qui lui tiennent à cœur comme l’importance d’assumer son identité, de valoriser son teint naturel, d’être le porte-voix des minorités et des sans-voix, d’inviter la jeunesse à s’impliquer dans son propre développement et dans celui du pays. « En contribuant à impacter positivement la nouvelle génération, je suis heureuse que ma participation à ce concours de beauté ait aidé à révéler que cette façon de servir son pays est possible », a insisté Olivia Yacé.

Kouassi Marlène-Kany prend le relai…

Après ce discours émouvant, Olivia a passé le témoin Kouassi Marlène-Kany, 23 ans avec 1,80m. Candidate numéro 2 de cette compétition, la jeune femme a fait l’unanimité tout au long de la soirée.

Naturellement belle, elle a forcé l’admiration du public avec son sourire, sa prestance et aussi ses cheveux courts. Selon la nouvelle reine de beauté de la Côte d’Ivoire, l’impact du numérique sur la jeunesse est d’abord la création des métiers du digital comme une opportunité pour l’emploi des jeunes.

Kouassi Marlène-Kany a pour 1ère Dauphine, Diako Nassita et pour 2e Dauphine, Gnakpa Laurel. A l’annonce de son nom, Kouassi Marlene- Kany s’écroule d’abord avant de reprendre ses esprits grâce à l’aide de sa première Dauphine, de Miss Olivia Yacé et de Victor Yapobi, Président du Comité Miss Côte d’Ivoire (COMICI).