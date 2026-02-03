OL – Coupe de France : Rémi Himbert évoque le match face à Laval

À 17 ans, l’attaquant lyonnais Rémi Humbert s’est exprimé sur la prochaine rencontre de Coupe de France. Présent en conférence de presse aux côtés de son entraîneur Paulo Fonseca ce mardi, le jeune joueur, qui a disputé trois rencontres de Ligue 1 cette saison, a expliqué que toute l’attention du groupe est dirigée vers la réception du Stade Lavallois, en huitièmes de finale.

À 17 ans, l’attaquant lyonnais Rémi Humbert s’est exprimé sur la prochaine rencontre de Coupe de France. Présent en conférence de presse aux côtés de son entraîneur Paulo Fonseca ce mardi, le jeune joueur, qui a disputé trois rencontres de Ligue 1 cette saison, a expliqué que toute l’attention du groupe est dirigée vers la réception du Stade Lavallois, en huitièmes de finale.

Humbert a insisté sur le fait que l’équipe se prépare sérieusement pour ce rendez-vous et ne se laisse pas distraire par les résultats d’autres clubs, comme l’élimination du PSG. Pour lui, l’objectif reste de fournir la meilleure prestation possible dans chaque compétition disputée.

Il a également souligné son enthousiasme pour l’ensemble des tournois : chaque confrontation suscite des ambitions et l’équipe aborde ces échéances « match après match » afin de décrocher une place en quarts de finale. Selon lui, il est important de conserver une approche calme et réfléchie, tant sur le plan tactique que technique.

Publicité

Gestion de l’effectif et opportunités de jeu

Le jeune attaquant a par ailleurs pointé un avantage lié à la participation simultanée à plusieurs compétitions : disposant d’un effectif fourni, le club peut mieux répartir les minutes de jeu et offrir des opportunités aux différents éléments du groupe. Cette rotation permet, d’après Humbert, de donner du temps de jeu aux joueurs et de maintenir une dynamique collective.

Sans se laisser emporter par l’emballement médiatique, l’attaquant a manifesté sa volonté de rester concentré et de continuer à travailler pour aider son équipe à franchir ce palier dans la Coupe de France.