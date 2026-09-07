Ohio : un homme armé arrêté après avoir foncé vers la candidate Amy Acton

Un homme armé a été arrêté dimanche 6 septembre après avoir foncé vers Amy Acton, candidate démocrate au poste de gouverneur de l’Ohio, pendant un déplacement à la Canfield Fair. La candidate est sortie indemne de l’incident, tandis que plusieurs personnes présentes ont été bousculées ou blessées.

Le suspect, identifié comme Patrick Havas, 38 ans, a été interpellé après l’intervention de personnes se trouvant à proximité et des forces de l’ordre. Les autorités ont indiqué qu’il portait un pistolet à impulsion électrique, deux armes de poing et un poing américain. Les armes à feu n’ont pas été sorties pendant l’incident.

Patrick Havas fait l’objet d’accusations de trouble à l’ordre public et de deux chefs d’agression. L’enquête doit encore établir ses motivations. Les autorités n’ont pas présenté les faits comme une tentative d’assassinat et aucun élément public ne permet, à ce stade, d’attribuer un mobile politique à son geste.

La scène s’est produite alors qu’Amy Acton participait à un événement public de campagne. Deux personnes âgées figurent parmi celles qui ont été renversées ou heurtées au cours de la bousculade, selon les premiers comptes rendus des autorités et des médias américains.

Un incident condamné par les deux camps

Le gouverneur républicain de l’Ohio, Mike DeWine, a condamné l’incident, tout comme Vivek Ramaswamy, adversaire républicain d’Amy Acton dans la course au poste de gouverneur. Les responsables politiques ont appelé à préserver la sécurité des candidats et du public pendant la campagne.

Amy Acton, ancienne directrice du département de la Santé de l’Ohio, est l’une des principales figures démocrates engagées dans l’élection au poste de gouverneur. Le scrutin est prévu le 3 novembre 2026.

L’affaire reste entre les mains des enquêteurs, qui cherchent notamment à déterminer pourquoi le suspect s’est dirigé vers la candidate et si les armes qu’il transportait avaient un lien avec son comportement sur place.