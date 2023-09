« Oh my God, le Mec a déchiré », les confidences de DJ Khaled sur DJ Arafat

- Publicité-

Le célèbre rappeur et producteur américain, DJ Khaled, a récemment partagé une anecdote captivante sur sa première rencontre avec DJ Arafat lors d’une édition mémorable des MTV Africa Music Awards. À l’époque, DJ Khaled s’est retrouvé face à face avec DJ Arafat, une icône de la musique ivoirienne, et ils ont immédiatement ressenti une connexion artistique unique.

‘’J’entendais parler de son mouvement Coupé-décalé, mais je n’étais pas trop intéressé jusqu’au jour où on s’est rencontrés lors des MTV Africa Music Awards. J’ai lancé un freestyle party, oh my God, le mec a déchiré sur un beat hip-hop accompagné d’un langage que j’ignorais », a confié DJ Khaled. Il soutient que DJ Arafat était doté d’un talent incroyable.

« C’était un génie, il m’a amené dans un état d’esprit différent. Je pense que l’Afrique a énormément de choses à apporter dans l’industrie musicale mondiale », a-t-il précisé. Le Coupé-décalé est un genre musical originaire de la Côte d’Ivoire qui a connu une popularité grandissante aux États-Unis, grâce à l’influence d’Arafat DJ.

