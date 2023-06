Officiel: Zlatan Ibrahimovic annonce sa retraite

A 41 ans, Zlatan Ibrahimovic va quitter l’AC Milan et mettre un terme à sa carrière. L’attaquant suédois a annoncé la nouvelle en pleurs au centre du terrain à l’issue de la dernière rencontre de son équipe cette saison en Serie A.

Clap de fin de Zlatan Ibrahimovic. Plombé par les blessures ces dernières années, le géant Suédois a décidé de mettre un terme à sa carrière. En fin de contrat avec le Milan AC fin juin, l’ancien attaquant du FC Barcelone et du PSG ne prolongera pas l’aventure avec le club Lombard et quittera définitivement les pelouses par la même occasion. Le joueur de 41 ans a lui-même annoncé la nouvelle ce dimanche, après le dernier match des Rossoneri en championnat.

«J’ai tellement de souvenirs et d’émotions ici, la première fois que je suis venu ici, vous m’avez donné du bonheur. La deuxième fois, l’amour», a tout d’abord confié le géant suédois, avant de poursuivre: «Et surtout les supporters. Je serai un Milanais pour le reste de ma vie. Le moment est venu de dire au revoir au football, mais pas à vous. On se reverra, si on a de la chance. Forza Milan et au revoir».

🤯 L'extraordinaire palmarès de Zlatan Ibrahimovic !



🏆🏆🏆🏆 Ligue 1

🏆🏆 Coupe de France

🏆🏆🏆 Trophée des Champions

🏆🏆🏆 Coupe de la Ligue

🏆 Liga

🏆🏆🏆 Supercoupe d'Italie

🏆🏆🏆🏆🏆 Serie A

🏆🏆 Eredivisie

🏆🏆 Supercoupe d'Espagne

🏆 League Cup

🏆 League Cup

🏆 Community Shield

En raison de blessures récurrentes, le joueur dans la quarantaine a eu une participation extrêmement limitée au cours de cette saison. Après avoir subi une opération au genou gauche en mai 2022, il a réussi à revenir à la compétition en février. Cependant, le Suédois n’a pu débuter qu’un seul match cette saison, qui s’est déroulé en mars lors de la victoire 3-1 sur le terrain de l’Udinese.

Zlatan Ibrahimovic se retire donc du football après une très riche carrière. Passé par l’Ajax Amsterdam, la Juventus, l’Inter Milan, le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et Manchester United, il compte de nombreux titres de champion à son palmarès: deux aux Pays-Bas, cinq en Italie (trois avec l’Inter, deux avec Milan), un en Espagne et quatre en France. Malgré ces nombreux clubs il n’aura toutefois jamais réussi a remporté la Ligue des champions.

