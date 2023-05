Officiel: Vissel Kobe annonce le départ d’Andrés Iniesta

– イニエスタ選手退団のお知らせ –



アンドレス イニエスタ選手が7/1(土)J1第19節vs.札幌の試合を最後に退団することが決定いたしましたのでお知らせいたします。



We regret to announce the departure of @andresiniesta8 from our club.https://t.co/2OyxtVK0ya#visselkobe #ヴィッセル神戸 pic.twitter.com/cDf0X5Lvt6