Officiel: viré par Leicester, Brendan Rodgers rebondit en Ecosse

Dans un communiqué publié ce lundi, le Celtic Glasgow a officialisé l’arrivée de Brendan Rodgers comme son nouvel entraîneur. L’entraîneur nord-irlandais rebondit rapidement après son licenciement de Leicester.

Brendan Rodgers, l’entraîneur nord-irlandais, a trouvé un nouveau club après son départ de Leicester. Il fait son retour tant attendu à Glasgow en rejoignant le Celtic. Ancien coach des Bhoys de 2016 à 2019, Rodgers succède à Ange Postecoglou, qui a récemment quitté le Celtic pour rejoindre Tottenham. Le club a annoncé la nouvelle ce lundi via un communiqué officiel sur son site.

« Le Celtic Football Club a le plaisir d’annoncer que Brendan Rodgers a été nommé manager du club pour un contrat de trois ans. Brendan a déjà mené le club à un succès phénoménal, en remportant des triplés nationaux consécutifs et en réalisant la plus célèbre des saisons d’invincibilité », indique le communiqué.

Welcome back, Brendan! 🍀#CelticFC is delighted to announce that Brendan Rodgers has been appointed the Club's new Football Manager on a three-year contract.



Let's get to work! 🙌 — Celtic Football Club (@CelticFC) June 19, 2023 - Publicité-

C’est un retour plein de promesses pour Rodgers, qui espère guider le Celtic vers de nouveaux succès et poursuivre sa carrière d’entraîneur avec passion et détermination. Et l’ancien technicien de Leicester à hâte de démarrer sa nouvelle mission. «Nous avons déjà passé de bons moments au Celtic et ce sera à nouveau mon objectif, offrir un bon football, nous assurer que nous avons une équipe que nous aimons tous regarder et, finalement, apporter plus de succès à nos fans.”, a-t-il déclaré, dans la publication du club, avant de poursuivre:

« Ange a fait un travail brillant au cours des deux dernières années et je ferai tout ce que je peux pour maintenir l’élan du Celtic alors que nous sommes confrontés à tous nos défis nationaux et européens.Nous avons un groupe de joueurs et de personnel extrêmement impressionnant et talentueux au club, et j’ai vraiment hâte de les rencontrer tous et de me mettre ensuite au travail (…) Le club est dans un état fantastique à tous les niveaux et je tiens à remercier le conseil d’administration de m’avoir fait confiance pour faire avancer l’équipe. Nous travaillerons en étroite collaboration alors que nous nous efforçons d’apporter ce succès à nos supporters.”

Articles similaires