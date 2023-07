Officiel: un nouveau joueur quitte le FC Barcelone

Formé à la Masia, le milieu offensif espagnol Alex Collado quitte le FC Barcelone pour le Real Bétis. Les sévillans ont annoncé la nouvelle ce jeudi via un communiqué sur leur site.

«Le Real Betis Balompié et le FC Barcelone ont trouvé un accord pour le transfert d’Álex Collado. Le milieu de terrain catalan s’engage ainsi avec le club vert et blanc jusqu’en 2029.”, précise le Bétis dans sa publication.

📢 OFICIAL | El #RealBetis y el FC Barcelona acuerdan el traspaso de Álex Collado 📝🤝



¡Bienvenido, @AlexCollado_! 👋😊 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) July 27, 2023

Issu de la Masia, le joueur âgé de 24 ans n’a malheureusement jamais réussi à s’établir au sein de l’équipe première. Ayant eu l’opportunité de porter le maillot du FC Barcelone à seulement deux occasions, l’ancien international U19 de la Rojita a pris la décision de rejoindre gratuitement les Verdiblancos, qui ont également accueilli Isco mercredi.

“Álex Collado (Sabadell, 1999) a commencé sa carrière professionnelle en tant que footballeur dans les rangs des jeunes du Gimnàstic Mercantil et du RCD Espanyol. Il a ensuite rejoint le FC Barcelone et a gravi les échelons jusqu’à faire ses débuts avec l’équipe première lors de la saison 2018/2019. En janvier 2022, il a été prêté au Granada CF et la saison dernière, il a bénéficié d’un autre prêt, cette fois au Elche CF.”, détaille le Bétis dans sa publication au sujet de son nouveau joueur.

