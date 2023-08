Officiel: un ancien du PSG retourne au Brésil

L’ancien joueur du PSG et de Tottenham Lucas Moura, s’est engagé avec Sao Paulo au Brésil ce mercredi.

Sao Paulo, le club de football brésilien, continue d’impressionner lors de ce mercato estival en réalisant des transferts de haut vol. Après avoir réussi à signer James Rodriguez, libre depuis son départ de l’Olympiakos, le club a annoncé un autre coup majeur en recrutant Lucas Moura, un joueur emblématique brésilien, passé notamment par le PSG.

Libre depuis la fin de son contrat avec Tottenham en juin dernier, Lucas Moura était à la recherche d’un nouveau défi. C’est avec enthousiasme et nostalgie qu’il retrouve ses premiers amours en rejoignant Sao Paulo, le club qui l’a vu faire ses premiers pas en tant que joueur professionnel. Un retour aux sources chargé d’émotion pour l’ailier brésilien âgé désormais de 30 ans.

Le parcours de Lucas Moura est un exemple de détermination et de succès. Après avoir quitté Sao Paulo pour l’Europe et rejoint les rangs du Paris Saint-Germain, le joueur a ensuite évolué sous les couleurs de Tottenham. Ses performances impressionnantes sur le terrain ont fait de lui un élément clé de l’équipe, mais à la fin de son contrat avec le club londonien, il était temps pour lui de relever de nouveaux défis.

Le recrutement de Lucas Moura s’inscrit dans la stratégie ambitieuse de Sao Paulo pour renforcer son équipe et retrouver les sommets du football brésilien. Son expérience internationale et sa polyvalence sur le terrain seront sans aucun doute des atouts majeurs pour l’équipe, et sa présence aux côtés de joueurs tels que James Rodriguez promet un avenir radieux au club.

