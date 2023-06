Officiel: Tottenham tient son nouvel entraineur

Dans un communiqué publié ce mardi, Tottenham a annoncé le nom de son nouvel entraîneur. Il s’agit de l’Australien Ange Postecoglou.

Suite au départ d’Antonio Conte, en pleine saison, Tottenham était à la recherche d’un nouvel entraîneur. Plusieurs techniciens, tels que Julian Nagelsmann ou encore Mauricio Pochettino, ont refusé le poste. Finalement, les Spurs ont réussi à trouver la perle rare. Le club anglais vient d’annoncer officiellement l’arrivée d’Ange Postecoglou.

«Maintenant que la saison et toutes les compétitions de coupes nationales sont terminées, nous sommes ravis d’annoncer la nomination d’Ange Postecoglou comme nouvel entraîneur-chef de l’équipe première. Devenu le premier Australien à manager en Premier League, Ange nous rejoindra le 1er juillet pour un contrat de quatre ans», peut-on lire dans le communiqué du club anglais pour annoncer la nouvelle.

Ange Postecoglou, ancien international australien, a d’abord entraîné les équipes de jeunes des Socceroos avant de prendre les rênes de l’équipe nationale senior, qu’il a conduite aux Coupes du monde de 2014 et 2018. Après une expérience réussie à Yokohama de 2018 à 2021, il a rejoint le Celtic en tant qu’entraîneur lors de la saison 2021-2022. Le natif d’Athènes a remporté deux titres de champion d’Écosse et vient de réaliser un triplé en remportant le championnat, la coupe d’Écosse et la coupe de la Ligue.

Le président de Tottenham, Daniel Levy se réjouit de l’arrivée de son nouvel entraîneur. «Ange apporte une mentalité positive et un style de jeu rapide et offensif. Il a une solide expérience dans le développement de joueurs et une compréhension de l’importance du lien avec l’académie, tout ce qui est important pour notre club. Nous sommes ravis qu’Ange nous rejoigne alors que nous nous préparons pour la saison à venir.», a-t-il déclaré dans le communiqué du club.

