Officiel: Tottenham s’offre un attaquant israélien

-Publicité-

Tottenham poursuit son mercato. Et pour peut-être anticiper un possible départ de Harry Kane, courtisé avec insistance par le Bayern Munich, les Spurs se sont offert un attaquant. Il s’agit de l’israélien Manor Salomon.

Le club anglais a annoncé la nouvelle ce mardi, via un communiqué publié sur son site officiel. «Nous sommes ravis d’annoncer la signature de Manor Solomon. L’international israélien a signé un contrat avec le club jusqu’en 2028, sous réserve de l’obtention d’une autorisation internationale et d’un permis de travail», précise les Spurs. Il s’agit de la troisième recrue de Tottenham, après le gardien Guglielmo Vicario (Empoli) et James Maddison (Leicester City).

Après avoir laissé une forte impression au Shakhtar Donetsk, le talentueux attaquant polyvalent âgé de 23 ans a été prêté à Fulham en raison de la situation difficile en Ukraine. Au sein de l’équipe des Cottagers, il a notamment marqué cinq buts en 24 apparitions, démontrant ainsi son impact et sa contribution sur le terrain.

“Solomon a acquis de l’expérience en UEFA Champions League alors qu’il était au Shakhtar, marquant son premier but lors d’un match de phase de groupes contre l’Atalanta en octobre 2019 – une frappe qui a fait de lui le plus jeune Israélien à marquer dans la compétition. L’ailier a également marqué le tir décisif alors que le Shakhtar a enregistré une victoire retentissante 3-2 contre le Real Madrid en octobre 2020 (en phase de groupe de la C1).”, précise les Spurs dans leur publication.

Articles similaires