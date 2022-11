Officiel: Timo Werner forfait pour la Coupe du monde 2022

Dans un communiqué publié ce jeudi après-midi, Leipzig a annoncé que Timo Werner serait absent le reste de l’année à cause d’une blessure à un ligament. Il est par conséquent forfait pour le Mondial 2022 avec l’Allemagne.

Gros coup dur pour Timo Werner et l’Allemagne. Blessé à la cheville hier soir lors de la 6e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions entre le Shakhtar Donetsk et le RB Leipzig (0-4), et contraint à sortir dès la 19e minute de jeu, l’attaquant est touché à un ligament comme l’a annoncé son club ce jeudi après-midi.

“Timo Werner s’est blessé à la cheville gauche lors du match contre le Shakhtar Donetsk. Malheureusement, les examens d’aujourd’hui à Leipzig ont révélé une déchirure du ligament syndesmose. Timo Werner sera donc absent pour le reste de l’année« , regrette Leipzig dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. L’attaquant ne sera de retour qu’en 2023 et est donc forfait pour la Coupe du Monde 2022 (20 novembre au 18 décembre) avec l’Allemagne.

Bittere Nachricht.



Timo Werner hat sich im Spiel gegen Schachtar Donezk am linken Sprunggelenk verletzt.



Die heutigen Untersuchungen in Leipzig ergaben leider einen Riss des Syndesmosebandes. Timo Werner wird damit für den Rest des Jahres ausfallen. pic.twitter.com/awG3mS7KY2 — RB Leipzig (@RBLeipzig) November 3, 2022

Le sélectionneur de la Nationalmannschaft, Hansi Flick, devra donc trouver une solution pour pallier l’absence de l’un de ses meilleurs éléments. Pour ceux qui l’ont oublié, les coéquipiers de Thomas Müller évolueront dans le groupe E au Qatar, en compagnie de l’Espagne, du Costa Rica et du Japon. Les Allemands débuteront la compétition le 23 novembre contre les Nippons, avant d’affronter la Roja (27 novembre) et le pays de Keylor Navas (1er décembre).

Timo Werner rejoint une longue liste de joueurs déjà forfait pour l’expédition en terre qatarie avec leurs sélections. Il y a notamment deux cadres du milieu de la France, N’Golo Kanté et Paul Pogba. Reece James, de son côté, a déjà renoncé à la compétition avec l’Angleterre, alors que le Portugal devra se passer de Diogo Jota, pour ne citer que ceux-là.