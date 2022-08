Officiel: Tanguy Kouassi quitte le Bayern pour le FC Seville

Dans un communiqué publié sur son site officiel ce mercredi, le FC Séville a annoncé la venue du défenseur français Tanguy Kouassi, en provenance du Bayern Munich.

Barré par les arrivées de Noussair Mazraoui et Matthijs De Ligt, dans un secteur défensif où évoluent déjà Lucas Hernandez, Dayot Upamecano et Benjamin Pavard, le défenseur du Bayern Munich Tanguy Kouassi a préféré se relancer dans un autre club, notamment au FC Séville. La formation andalouse a officialisé la nouvelle ce mercredi via un communiqué. «Le FC Séville et le Bayern Munich ont trouvé un accord pour le transfert de Tanguy Nianzou . Le défenseur central français, d’origine ivoirienne, rejoint le club pour un contrat de cinq ans après avoir fait 22 apparitions dans toutes les compétitions la saison dernière pour les champions d’Allemagne» peut-on lire.

🚨 Tanguy Nianzou has joined the club from @FCBayernEN! 🙌 — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) August 17, 2022

Toujours dans la même publication, le FC Séville a fait un résumé de la jeune carrière de sa nouvelle recrue: “La carrière professionnelle de Nianzou a commencé au Paris Saint-Germain, son club natal, en décembre 2019 lorsqu’il a participé à une victoire 3-1 contre Montpellier à seulement 17 ans. Il a fait douze autres apparitions cette saison-là, dont deux en Ligue des champions contre Galatasaray et le Borussia Dortmund. Son premier but professionnel est survenu en Coupe de la Ligue française contre Reims, et quelques semaines plus tard, il a marqué un doublé à Amiens en Ligue 1.

Lorsque son contrat a expiré en juin 2020, il a rejoint le Bayern Munich pour un contrat de quatre ans. Ses débuts ont eu lieu quelques mois plus tard lors d’une victoire 3-1 contre Stuttgart. Cinq autres sorties en Bundesliga ont suivi cette saison. Il a joué plus régulièrement la saison dernière, avec 17 apparitions en Bundesliga, quatre en UEFA Champions League et une en DFB-Pokal. Son premier et unique but est survenu lors d’une victoire 4-0 contre l’Union Berlin en mars.”

Au FC Séville, Tanguy Kouassi va remplacer son compatriote Jules Koundé, parti au FC Barcelone. A tout juste 20 ans, le jeune défenseur peut prétendre à une premiere sélection en équipe de France pour le prochain Mondial, mais pour cela il faudra livrer des prestations de hautes volées avec le maillot andalou.