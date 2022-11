Officiel: Southampton limoge son entraîneur Ralph Hasenhüttl

Dans un communiqué publié ce lundi matin, Southampton, club de Premier League, a annoncé le licenciement de son entraîneur Ralph Hasenhüttl qui paie le mauvais début de saison du club.

Auteur d’un début de saison totalement ratée à la tête de Southampton, Ralph Hasenhüttl (55 ans) a été démis de ses fonctions d’entraîneur ce lundi matin. La lourde défaite contre Newcastle (1-4) ce dimanche aura scellé le sort du technicien autrichien. «Le club de football de Southampton confirme qu’il s’est séparé de l’entraîneur de l’équipe première Ralph Hasenhüttl. L’entraîneur adjoint de l’équipe première, Richard Kitzbichler, a également quitté le club aujourd’hui», peut-on lire dans le communiqué du SFC pour annoncer la nouvelle.

Les Saints ont tout de même remercié leur désormais ex entraîneur pour le travail abattu: “Hasenhüttl, qui a été nommé en décembre 2018, part après avoir apporté une contribution significative au club, supervisant des résultats mémorables et jouant également un rôle clé dans le développement de l’infrastructure, de l’identité et de l’équipe de notre club (…) Toutes les personnes impliquées dans le club souhaitent exprimer leurs sincères remerciements à Ralph pour tous ses efforts, ainsi que pour l’engagement indéfectible dont il a fait preuve tout au long de son mandat de manager.”

#SaintsFC can confirm it has parted company with Men’s First Team Manager Ralph Hasenhüttl. — Southampton FC (@SouthamptonFC) November 7, 2022

Arrivé en décembre 2018, le natif de Graz a dirigé Southampton lors de 173 rencontres, pour un bilan de 60 victoires, 38 matchs nuls et 75 défaites, dont un certain 9-0 à domicile face à Leicester, l’une des plus grosses gifles infligées dans l’histoire du championnat anglais.