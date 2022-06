Officiel! Shakira et Gerard Piqué confirment leur séparation après 12 ans de vie commune

Après 12 ans de vie commune, Shakira et Gerard Piqué ont annoncé leur séparation, dans un communiqué qui n’évoque pas des détails de leur rupture.

La triste nouvelle est tombée pour les fans de Shakira et Gerard Piqué. Après douze ans de vie commune et deux enfants, Milan et Sasha, le couple a confirmé sa séparation par le biais d’un communiqué transmis à l’agence EFE.

Selon la chanteuse de 45 ans et le sportif de 35 ans, « le bien-être de (leurs) enfants » était leur « priorité absolue ». Le couple s’est rencontré peu avant la Coupe du monde de football 2010 remportée par l’Espagne. A l’occasion, Shakira avait été l’interprète de Waka waka, musique officielle de la compétition.

Il y a quelques jours, les rumeurs sur leur séparation avait enflammé la toile évoquant une tromperie de la part de Gerard Piqué, qui vivrait désormais seul à Barcelone et multiplierait les sorties en boîte avec Riqui Puig.