Officiel: Sergio Ramos quitte le PSG

En fin de contrat cet été, Sergio Ramos ne renouvellera pas son bail avec le PSG. Le défenseur espagnol va quitter le club parisien à la fin de la saison, ont indiqué les deux parties ce vendredi soir.

Sergio Ramos ne sera pas parisien la saison prochaine. Le défenseur espagnol va quitter le PSG à la fin de la saison. En fin de contrat cet été, l’ex-capitaine de la Roja ne prolongera pas son bail avec les Rouge & Bleu. C’est dans un post sur ses réseaux sociaux que le joueur a annoncé son départ du club, après deux années tumultueuses passées avec l’écurie française.

« Demain (samedi, ndlr) est un jour spécial, demain je dis au revoir à une autre étape de ma vie, au revoir au @psg. Je ne sais pas combien d’endroits peuvent se sentir comme chez soi, mais grâce au PSG, à ses supporters et à la ville, Paris est certainement l’un d’entre eux pour moi. Merci pour ces deux belles années pendant lesquelles j’ai participé à tous les championnats et donné le meilleur de moi-même. Je vais relever de nouveaux défis, je vais arborer d’autres couleurs, mais d’abord, une dernière fois : #AllezParis !« », a écrit Sergio Ramos qui devrait disputer son dernier match avec les champions de France ce samedi, lors de la réception de Clermont en 38è journée de Ligue 1.

Mañana será un día especial, mañana diré adiós a otra etapa de mi vida, adiós al @PSG_espanol.

No sé en cuántos lugares uno puede sentirse como en casa pero, sin duda, el PSG, su afición y París han sido uno de ellos para mí. pic.twitter.com/961LqCYvQc — Sergio Ramos (@SergioRamos) June 2, 2023

Dans un communiqué sur son site officiel, le PSG a confirmé le départ de son joueur tout en le remerciant pour sa contribution pendant ces deux dernières saisons. «Le Paris Saint-Germain salue très chaleureusement Sergio Ramos, qui s’apprête à quitter la capitale après deux saisons passées à défendre les couleurs du Club. (…) Le Paris Saint-Germain se réjouit d’avoir vu Sergio Ramos défendre ses couleurs avec une telle détermination et lui souhaite très sincèrement le meilleur pour la suite de sa carrière», peut-on lire sur le média officiel du club, dans une vidéo retraçant son passage à Paris.

Dans quel club va se retrouver Sergio Ramos ?

Débarqué dans le club de la capitale à l’été 2021, Sergio Ramos n’a pas laissé une empreinte indélébile au PSG. Pendant sa première saison, il a à peine joué (12 matchs de Ligue 1). Cependant, la saison 2022/2023 a été nettement meilleure. Bien qu’il n’ait pas pu à lui seul résoudre tous les problèmes rencontrés par l’équipe parisienne, il ne fut pas le plus décevant du groupe.

A 37 ans, l’ancien taulier du Real Madrid ne comptant cependant pas raccrocher les crampons. Mais avec son âge, il est peu probable que l’Espagnol joue à nouveau pour un grand club européen. L’Arabie saoudite, qui rêve d’enrôler Lionel Messi et Karim Benzema, et la MLS, semblent être les options les plus logiques. Peut-être que certains clubs se rallieront à l’idée pour donner de l’éclat à leur championnat.



