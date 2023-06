Officiel: Sergio Busquets rejoint Lionel Messi à l’Inter Miami

En attendant de finaliser l’opération Lionel Messi, l’Inter Miami a officialisé l’arrivée de Sergio Busquets ce vendredi soir. Le milieu de terrain espagnol rejoint la franchise de la MLS après la fin de son contrat avec le FC Barcelone.

Si ce mercato estival met en vedette pour le moment l’Arabie Saoudite, qui a réussi à attirer des joueurs vedettes comme Karim Benzema, N’Golo Kanté ou encore Ruben Neves, les États Unis et la MLS ne sont pas non plus en reste. Et c’est la franchise de David Beckham, l’Inter Miami, qui se fait surtout remarquer. Après avoir convaincu Lionel Messi de rejoindre le club, la franchise floridienne a officialisé ce vendredi soir (au beau milieu de l’après-midi en Floride) l’arrivée de Sergio Busquets.

Sentinelle indiscutable du milieu du FC Barcelone pendant quinze ans, « Busi » a quitté le club catalan cet été à la fin de son contrat. Il va donc découvrir le deuxième club de sa carrière, une destination surtout pour préparer sa retraite tranquillement. Il va également reformer avec Lionel Messi un duo qui a marché sur l’Europe pendant des années, aidant notamment le club catalan a remporté la Ligue des champions, la Liga ou encore la Coupe du Roi.

Malgré son âge (34ans) Sergio Busquets a été un cadre de Xavi au Barça la saison dernière. Il a notamment disputé 42 matchs toutes compétitions confondues, se montrant essentiel pour le sacre du club en Liga. Il va donc débarquer en MLS avec la capacité d’enchaîner les rencontres, même s’il n’a plus les jambes de sa jeunesse.

Busquets, arrivé chez les jeunes du club en 2005 et passé pro en 2008, a fait ses adieux au public du Camp Nou il y a quelques semaines. Il quitte le Barça avec un palmarès immense: neuf sacres en Liga, trois Ligues des champions, sept Coupes du roi, sept Supercoupes d’Espagne, trois Coupes du monde des clubs ou encore trois Supercoupes d’Europe.

