Officiel: Samir Handanovic quitte l’Inter Milan

Le portier slovène Samir Handanovic quitte l’Inter Milan après 11 saisons de bons et loyaux services. Le finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions a posté un message d’adieu à l’endroit de son joueur ce mercredi via son site.

«Une référence absolue, un leader de vestiaire, un capitaine courageux. Samir Handanovic a été tout cela au cours des 11 saisons où il a défendu les buts des Nerazzurri […] démontrant dès le premier instant des qualités techniques exceptionnelles combinées à un grand charisme qui ont fait de lui l’un des meilleurs gardiens de l’histoire de l’Inter. Une réussite historique et prestigieuse pour le gardien slovène. Tout aussi prestigieux est le record de penalties arrêtés en championnat : 32 au total. Il n’y a personne comme lui dans l’histoire de la Serie A», ont écrit les Nerazzurri.

Le gardien de but âgé de 38 ans a signé un contrat avec l’Inter le 9 juillet 2012. Depuis lors, il a accumulé 455 apparitions, réalisant 166 clean sheets, ce qui le place à égalité avec Ivan Ramiro Cordoba (également 455 apparitions) à la 10ème place des joueurs ayant disputé le plus grand nombre de matchs toutes compétitions confondues sous le maillot des pensionnaires du stade Giuseppe Meazza.

De plus, il est devenu le deuxième joueur étranger ayant joué le plus grand nombre de matchs dans l’histoire de la Serie A, dépassant Javier Zanetti (615 matchs, tous sous le maillot de l’Inter). Il a aussi remporté le Scudetto 2020/21, la Coppa Italia à deux reprises et la Supercoppa Italiana à deux reprises sous les couleurs Nerazzurri. Une grande et belle page de l’histoire de l’Inter Milan se ferme donc.

