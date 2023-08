Officiel: Roberto Mancini n’est plus le sélectionneur de l’Italie

A la tête de la Squadra Azzurra depuis 2018, Roberto Mancini a démissionné de son poste de sélectionneur de l’Italie, a annoncé dimanche, la Fédération italienne de football.

«La Fédération italienne de football annonce avoir pris acte de la démission de Roberto Mancini du poste d’entraîneur de l’équipe nationale italienne, reçue tard hier soir. Ainsi s’achève une page importante de l’histoire des Azzurri, qui a commencé en mai 2018 et s’est conclue avec la finale de la Ligue des Nations 2023 ; entre les deux, la victoire à l’Euro 2020, un triomphe conquis par un groupe dans lequel tous les individus ont su devenir une équipe. Compte tenu des engagements importants et serrés pour les éliminatoires de l’UEFA Euro 2024 (10 et 12 septembre avec la Macédoine du Nord et l’Ukraine), la FIGC annoncera le nom du nouvel entraîneur national dans les prochains jours», peut-on lire dans un communiqué de l’instance.

Pour la succession de Roberto Mancini, la presse italienne annonce déjà plusieurs noms avec deux d’entre eux qui font office de favoris: Luciano Spalletti, qui a résilié son contrat avec Napoli à l’amiable après avoir remporté la Serie A, et Antonio Conté, évincé par Tottenham après des résultats insatisfaisants dans le nord de Londres.

❗️#Mancini ha rassegnato le dimissioni da CT della Nazionale. La FIGC valuterà la migliore opzione per gli Azzurri



Il comunicato 👉🏻 https://t.co/PkThRQ0fXP pic.twitter.com/eiujDlLMiN — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) August 13, 2023

Articles similaires