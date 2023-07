Officiel: Riyad Mahrez quitte Man City pour l’Arabie saoudite

L’international algérien Ryad Mahrez quitte Manchester City, pour le club saoudien d’Al Ahli. L’écurie récemment promue en Saudi Pro League a officialisé la nouvelle ce vendredi via les réseaux sociaux.

Après les arrivées de Karim Benzema, N’Golo Kanté, Brozovic, Kalidou Koulibaly, ou encore Edouard Mendy, l’Arabie Saoudite poursuit l’expansion de son football. L’Etat pétrolier a accueilli une nouvelle star ce vendredi, en la personne de Riyad Mahrez. L’international algérine a quitté Manchester CIty, Champion d’Europe en titre, pour rejoindre le promu Al Ahli. Selon les médias britanniques, les Citizens ont récupéré 30 millions d’euros, assortis de 5 millions d’euros de variables, dans cette opération.

Le club situé à Djeddah a dévoilé cette information à travers une vidéo diffusée sur ses plateformes de médias sociaux. Dans cette vidéo, on peut voir le Fennec âgé de 32 ans, à Paris, arborant fièrement ses nouvelles couleurs avec le nom « Mahrez » floqué dans le dos et le numéro « 2027 », confirmant ainsi la durée de son contrat avec sa nouvelle équipe. Riyad Mahrez retrouvera à Al Ahli des joueurs bien connus, également débarqués cet été, à savoir: Roberto Firmino et Edouard Mendy.

Un parcours incroyable en Premier League

Après une carrière remarquable en Premier League, Riyad Mahrez s’apprête donc à tourner cette page, marquant la fin d’une épopée mémorable dans le championnat anglais. L’algérien a débarqué dans l’élite anglaise en 2014 avec la promotion de Leicester City, club où il évoluait à l’époque.

En 2016, couronnant sa saison époustouflante avec Leicester, les Foxes réalisèrent l’une des plus grandes surprises de l’histoire du sport en remportant la Premier League, Mahrez fut désigné meilleur joueur du championnat. Sa capacité à percer les défenses adverses, sa vision du jeu et son flair pour les moments décisifs en firent rapidement l’un des joueurs les plus redoutables du championnat.

En quête de nouveaux défis, Riyad Mahrez fit le grand saut en rejoignant Manchester City en 2018. Sous les ordres du légendaire Pep Guardiola, Mahrez démontra tout son talent en participant activement à la conquête de quatre autres titres de Premier League avec les Citizens. Sa contribution ne s’arrêta pas là, car il aida également le club à remporter la Ligue des champions en 2023 ainsi que plusieurs coupes nationales.

