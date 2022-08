Officiel: Reinier quitte le Real Madrid pour Gérone

Dans un communiqué publié sur son site ce vendredi, le club espagnol de Gérone a officialisé la venue en prêt de Reinier en provenance du Real Madrid.

Si le Real Madrid ne compte plus recruter lors de ce mercato estival, le club continue d’enregistrer des départs. En attendant, peut-être, l’annonce du transfert de Casemiro à Manchester United, le champion d’Espagne en titre a prêté jusqu’en juin 2023, sa jeune pépite brésilienne Reinier à Gérone, club de Liga. Déjà prêté au Borussia Dortmund lors des deux dernières saisons, l’ancien joueur de Flamengo n’est jamais parvenu à convaincre.

“Gérone et le Real Madrid s’entendent sur le prêt de Reinier Jesus Carvalho. Le milieu de terrain brésilien a une grande qualité technique et une rapidité qui lui permettent d’affronter et de surpasser ses rivaux dans des duels en un contre un. Il démontre également une excellente capacité à se démarquer, ce qui facilite les actions offensives. Reinier est aussi un super passeur qui sait identifier les meilleures options pour servir idéalement ses coéquipiers« , précise le club dans un communiqué.

Révélé à Flamengo, Reiner a rejoint le Real Madrid en 2020 contre un chèque d’environ 30 millions d’euros. Barré par la forte concurrence à son poste au sein de l’effectif madrilène, le jeune brésilien a filer en prêt du côté du Borussia Dortmund. Après deux saisons mitigées au BVB, le joueur offensif est revenu au Real cet été avant donc d’enchaîner un autre prêt à Girone dans l’espoir de se relancer.