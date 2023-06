Officiel: Philippe Diallo élu président de la Fédération française de football

-Publicité-

Intérimaire depuis la mise à l’écart de Noël Le Graët en janvier dernier, Philippe Diallo est élu président de la Fédération française de football lors de l’Assemblé générale tenue ce samedi.

C’est officiel. Philippe Diallo est le nouveau président de la Fédération française de football. Placé provisoirement à la tête de la FFF en janvier dernier, en remplacement de Noël Le Graët (qui a finalement démissionné le 28 février dernier), l’administrateur de football français est élu ce samedi lors de l’Assemblé générale de la Fédération.

« En votant massivement pour moi, vous me faites un très grand honneur. C’est aussi une grande responsabilité que je mesure car nous avons vécu un certain nombre de difficultés ces derniers mois, a réagi le nouveau président à la tribune. Nous avons traversé des moments délicats, mais nous avons une équipe unie, solidaire et compétente. Dans les mois où ça a tangué, cette équipe a su faire fonctionner la fédération et préparer l’avenir« .

Porté en triomphe avec 91,26% des suffrages exprimés, le nouveau président de la FFF officiera jusqu’à 2024, où il aura la lourde responsabilité d’assainir l’image de l’instance et redorer son blason, elle qui a été secouée par plusieurs scandales récemment.

Président par intérim depuis janvier, Philippe Diallo a été élu 𝒑𝒓𝒆́𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑭𝑭𝑭 lors de l’Assemblée générale à Paris https://t.co/AdkNSLUWpS — FFF (@FFF) June 10, 2023

