Officiel: Pepe forfait pour le rassemblement du Portugal

Dans un communiqué publié ce dimanche, la Fédération portugaise de football a annoncé avoir dispensé le défenseur Pepe des matchs de la Seleçao lors de la trêve de mars.

Les équipes nationales sont de retour sur les pelouses fin mars lors de la trêve internationale. A cette occasion, le Portugal va disputer ses deux premiers matchs des éliminatoires de l’Euro 2024. D’abord contre le Liechtenstein le 23 mars, puis contre Luxembourg (26 mars) dans le groupe J. Initialement retenu pour participer à ces deux confrontations, le vétéran Pepe ne sera finalement pas de la partie.

La Fédération portugaise a dispensé l’ancien joueur du Real Madrid ce rassemblement «Pepe a été jugé indisponible par l’unité Santé et performance de la FPF et a donc été renvoyé de l’appel», a annoncé la FPF dans un communiqué publié sur son site officiel. Pepe, qui fait face à des pépins physiques en ce moment, avait d’ailleurs manqué le huitième de finale retour de Ligue des Champions du Sporting contre l’Inter mardi 14 mars (0-0) et était à nouveau absent en Championnat contre Braga ce dimanche (0-0).

Une absence importante certes, mais ne devrait pas causer trop de soucis au nouveau sélectionneur du Portugal, qui peut compter sur quelques valeurs sûres dans l’axe de sa défense. On pense notamment à la star de Manchester City Ruben Dias, ou encore à celle du PSG Danilo Pereira.