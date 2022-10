Officiel: Paul Pogba forfait pour la Coupe du monde 2022

Paul Pogba a déclaré forfait pour la Coupe du Monde 2022 avec la France. C’est l’avocate du milieu de la Juventus qui a annoncé la nouvelle ce lundi.

Paul Pogba n’aura pas réussi sa course contre la montre pour le Mondial. Alors qu’il a fait son retour à l’entraînement de groupe de la Juventus début octobre (après une blessure au genou), le milieu français a rechuté pour au moins 10 jours d’arrêt, comme annoncé ce lundi par les médias italiens. Un nouveau pépin physique qui oblige l’ancien joueur de Manchester United à déclarer forfait pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, dont le coup d’envoi est prévu le 20 novembre prochain.

MATCH à SUIVRE Serie A 2022-2023 Journée 12 Lazio - : - Salernitana Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 13 LYO - : - LIL Serie A 2022-2023 Journée 12 Torino - : - AC Milan Serie A 2022-2023 Journée 12 Verona - : - AS Roma Serie A 2022-2023 Journée 12 MON - : - Bologna La Liga 2022-2023 Journée 12 Elche - : - Getafe Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 FC Porto - : - Atletico Madrid Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Bayer Leverkusen - : - Club Brugge KV Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 MAR - : - TOT Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Sporting CP - : - Eintracht Frankfurt Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 PLZ - : - Barcelona Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Bayern Munich - : - Inter Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Rangers - : - Ajax Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 LIV - : - Napoli Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Real Madrid - : - Celtic Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Shakhtar Donetsk - : - RB Leipzig Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 COP - : - Borussia Dortmund Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 MAC - : - Sevilla Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 AC Milan - : - Red Bull Salzburg Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 6 Juventus - : - PAR < >

C’est l’avocate du joueur, Rafael Pimenta, qui a annoncé la nouvelle ce lundi via un communiqué transmis à l’AFP. « Après des examens médicaux hier (dimanche) et aujourd’hui (lundi), il est extrêmement douloureux d’informer que Paul Pogba aura encore besoin de rééducation après son opération (d’un genou début septembre). Pour cette raison, Paul ne pourra pas rejoindre (…) l’équipe de France au Qatar« , peut-on lire.

Un gros coup dur pour la France, qui perd l’un des tauliers du sacre des Bleus au Mondial 2018 en Russie. Didier Deschamps, qui doit dévoiler sa liste le 9 novembre prochain, va devoir recomposer son milieu de terrain, déjà privé de N’golo Kanté, touché aux ischios jambiers et forfait pour le tournoi. Toutefois, le sélectionneur français pourra puiser dans le vivrier de jeunes talents à sa disposition pour combler ses absences. On pense par exemple aux deux joueurs du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, qui peuvent prétendre à une place pour le Mondial.

Pour rappel, la France, qui évoluera dans le groupe D au Qatar, débutera la compétition le 22 novembre contre l’Australie, avant d’affronter le Danemark (26 novembre) et la Tunisie (30 novembre) lors des deux dernières journées des phases de poule.