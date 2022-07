Officiel : Paul Pogba est de retour à la Juventus

Paul Pogba s’est officiellement engagé avec la Juventus Turin ce lundi matin. Le club italien a officialisé la nouvelle via un communiqué publié sur son site officiel.

C’était attendu, c’est désormais officiel. Libre de tout contrat après son départ de Manchester United, Paul Pogba s’est engagé gratuitement avec la Juventus. 6 ans après son départ, l’international Français effectue donc son retour dans le club piémontais. L’ancien milieu des Reds Devils a signé un bail de trois saisons avec le club turinois. Sous la tunique de la formation entraînée par Massimiliano Allegri, le joueur de 29 ans touchera un salaire de 7,5 millions d’euros par an plus des bonus, estimés à 10 millions d’euros.

« Paul est de retour à Turin, il est parti garçon, il est de retour en tant qu’homme et champion, mais il y a une chose qui n’a pas changé : le désir d’écrire d’autres nouvelles pages inoubliables, ensemble. Nous ne pourrions pas être plus heureux : Pogba est de retour avec nous », indique la Juventus dans son communiqué pour officialiser l’opération.

Paul Pogba sort d’une saison mitigée avec Manchester United. Auteur de neuf passes décisives et un petit but en 27 matches toutes compétitions confondues, La Pioche n’a pas pu aider les Reds Devils à atteindre leur objectif. Mais avec ce retour en Italie, le Français espère se relancer, dans un club qu’il a connu entre 2012 et 2016. Le champion du monde 2018 avait pris part à 178 rencontres pour 34 buts inscrits.