Officiel: Patrick Vieira débarque sur le banc du RC Strasbourg

C’était annoncé, c’est désormais officiel. Patrick Vieira est de retour en Ligue 1 après une expérience en tant qu’entraîneur à l’OGC Nice. L’ancien international français prend les rênes du FC Strasbourg, comme l’a officialisé le club français ce dimanche via un communiqué.

«Patrick Vieira (47 ans) s’est engagé aujourd’hui pour trois ans en faveur du Racing Club de Strasbourg Alsace, dont il devient l’entraîneur. Formé à l’AS Cannes, l’ancien milieu de terrain international (107 sélections), champion du monde en 1998 et champion d’Europe en 2000, a effectué une très grande carrière dans les plus prestigieux clubs européens (Milan AC, Arsenal, Juventus, Inter, Manchester City), avant de devenir entraîneur, d’abord auprès des catégories de jeunes de Manchester City puis aux commandes de l’équipe première de New York City (MLS), de l’OGC Nice (Ligue 1) et de Crystal Palace (Premier League)», précise la publication du club alsacien.

🤝 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐤 𝐕𝐢𝐞𝐢𝐫𝐚 𝐧𝐨𝐦𝐦𝐞́ 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐢̂𝐧𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐮 𝐑𝐚𝐜𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐝𝐞 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐬𝐛𝐨𝐮𝐫𝐠 𝐀𝐥𝐬𝐚𝐜𝐞



« Je… pic.twitter.com/JH75bkXpKA — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 2, 2023

Limogé récemment de Crystal Palace, Patrick Vieira va connaître sa deuxième expérience sur le banc d’un club en Ligue 1. De 2018 à 2020, il a été à la tête de l’OGC Nice, où il a enregistré 35 victoires, 21 matchs nuls et 33 défaites. Cependant, après une nouvelle défaite à domicile contre Leverkusen (2-3), qui a entraîné l’élimination dès la phase de groupes de la Ligue Europa, il a été limogé.

Patrick Vieira va ainsi débuter un nouveau défi dans l’élite du football français. Convaincu par le discours de la direction alsacienne, l’ancien milieu d’Arsenal est déterminé à redonner des couleurs au Racing Club de Strasbourg Alsace (RCSA), qui a terminé à la 15e place lors de la dernière saison. Et la première mission de l’ex-international français sera de renforcer un effectif qui a montré ses limites lors de l’exercice précédent.

