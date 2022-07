Officiel : Ousmane Dembélé prolonge au FC Barcelone

Après des mois de négociations et de rebondissement, Ousmane Dembélé a finalement prolongé son contrat avec le FC Barcelone. Le club catalan a annoncé un accord avec le français qui va parapher son nouveau bail dans la journée de ce jeudi.

C’est la fin d’un long feuilleton qui a agité toute la Catalogne pendant plusieurs mois. Après avoir hésité pendant un long moment, Ousmane Dembélé a finalement décidé de prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Ce jeudi, le français va signer un nouveau bail de deux ans avec les Culés, soit jusqu’en 2024, comme l’a annoncé le club espagnol dans un communiqué.

«Le FC Barcelone et Ousmane Dembélé sont tombés d’accord sur la prolongation du contrat de l’attaquant français jusqu’au 30 juin 2024. Le jeudi 14 juillet, il signera son contrat à la Ciutat Esportiva Joan Gamper selon l’agenda suivant : 13h15 : signature du contrat au sein des bureaux de la Ciutat Esportiva (cérémonie privée). 13h45 : signature publique sur le Terrain Tito Vilanova», explique le deuxième de la dernière édition de la Liga.

Très courtisé sur le marché des transferts, notamment par le PSG et Chelsea, Ousmane Dembélé a donc décidé de poursuivre l’aventure au Barça. Et après un premier épisode entaché par les blessures, les écarts de conduite et les baisses de forme, l’ancien joueur de Dortmund aura à cœur de prouver sa valeur, lui qui est considéré comme l’élément essentiel de l’attaque catalane par son entraîneur Xavi.